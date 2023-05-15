"Я – тренер, і ставлюся до всіх матчів однаково. Проте завтрашній матч із Міланом – один із найважливіших матчів в історії Інтера. У нас є перевага, але нам потрібно не тільки зберігати її, а й грати у свою гру. Наш суперник сильний".

Розкішний гол іменинника у відеоогляді матчу Інтер – Сассуоло – 4:2

Тренерові Інтера поставили запитання, чи міг він уявити після жеребкування групового етапу ЛЧ, що він опиниться на порозі фіналу турніру.

"Після жеребкування у нас було невелике розчарування, ми усвідомлювали, що нам не пощастило. Але водночас я сказав своїм гравцям і персоналу, що навіть потрапляння на Барселону і Баварію не повинно нас засмучувати".

Один із журналістів зазначив, що вболівальникам слід проявляти більше поваги до Індзагі за те, що він зробив разом з Інтером у цьому сезоні.

"Дякую. На щастя, я і мої помічники дуже мало читаємо газети і слухаємо радіо. Але я знаю все, про що пишуть. Іноді нам, як тренерам, доводиться робити вибір, ми робимо це щодня. Іноді нам щастить, а іноді ні. Така наша робота.

Ми знаємо, що перебуваємо за 90 хвилин від реалізації своєї мрії. Ми знаємо, з ким зустрінемося, але ми також знаємо, що перебуваємо у відмінній формі.

Лукаку? На жаль, він, як і Брозовіч, випали на значну частину сезону. Але зараз ви можете спостерігати Лукаку, який набрав оптимальні кондиції. Добре, що він це зробив зараз, у вирішальний місяць сезону", – цитує Індзагі Football Italia.

Матч-відповідь півфіналу ЛЧ між Інтером і Міланом відбудеться у вівторок, 16 травня. У першій зустрічі "нерадзуррі" виявилися сильнішими з рахунком 2:0.

Темна конячка, вірність принципам та шанс для "пенсіонерів": чому Інтер заслуговує на перемогу у Лізі чемпіонів 2022/23