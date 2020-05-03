"Завоювавши Кубок, ми пили 10 днів": легендарний футболіст пояснив, чому Дніпро не став чемпіоном СРСР вдруге поспіль

Казахський півзахисник Дніпра Едуард Сон розповів, що завадило його команді виграти союзну першість у 1989 році.

"Чемпіонат 1988 року ми почали погано – з однієї перемоги у перших чотирьох поєдинках. П'ятий матч ми проводили проти Чорноморця. Це була перша гра для мене у стартовому складі, і я забив. Після цього ми програли лише один матч до кінця сезону – київському Динамо. Ми стали чемпіонами СРСР на загальний подив. Журналісти і суперники не вірили, вони були шоковані.

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Думаю, що наш колектив був дуже сильний, тоді, як раніше, він залежав від двох зірок – Литовченка і Протасова. Коли я прийшов – Дніпро заграв більш колективно. У нас був хороший захист, а люди, які перебували в тіні, почали показувати свій рівень. ЗМІ постійно говорили про нас, тому що ми виграли чемпіонат в період, коли футбол в СРСР був сильнішим, ніж будь-коли: київське Динамо сяяло в Європі, Бєланов отримав "Золотий м'яч" в 1986 році, збірна СРСР виграла Олімпіаду в 1988-му і потрапила до фіналу Євро-1988.

Через півроку ми виграли Кубок СРСР-1989, вперше в історії клубу. Це було безумство. Ми стали легендами. Того року ми посіли друге місце в чемпіонаті, поступившись київському Динамо двома очками. Але ми були справжніми ідіотами, тому що нам потрібно було вигравати той чемпіонат. Після занадто бурхливого святкування перемоги в Кубку ми пили десять днів, через що програли дві виїзні гри: мінському Динамо і Жальгірісу. Ми пропустили сім голів у двох матчах", – сказав Сон в інтерв'ю виданню Footballski.

Нагадаємо, Сон – вихованець казахського Кайрата. У Дніпро перейшов у 1988 році зі смоленської Іскри. Здобув з Дніпром "золото" чемпіонату СРСР у 1988 році і "срібло" – наступного сезону, а також Кубок СРСР-1988/89.

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