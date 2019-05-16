Заворушення перед матчем Аталанта – Лаціо: спалені поліцейські машини, сльозогінний газ та розлючений Сініша Міхайловіч

Фанати під час маршу кидали бруківку та пляшки у правоохоронців, а також спалили три поліцейські машини. Правоохоронним органам довелось застосовувати сльозогінний газ, аби вгамувати ультрас. 3 чоловіки заарештовані.
Крім того, у бійку ледь не вплутався колишній гравець Лаціо, а нині наставник Болоньї, Сініша Міхайловіч. Чоловік почув расистські вигуки від ультрас римлян та вирішив розібратись з кривдником, Міхайловіча заспокоїла поліція.
Police car is set on fire as Lazio fans clash with authorities before Coppa Italia final and supporters throw missiles in chaotic scenes pic.twitter.com/1Lr3HqNvTD