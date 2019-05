Заворушення перед матчем Аталанта – Лаціо: спалені поліцейські машини, сльозогінний газ та розлючений Сініша Міхайловіч

Перед фінальним поєдинком за Кубок Італії фанати команд влаштували безчинства біля стадіону.

За кілька годин до початку фінального матчу за Кубок Італії перед Стадіо Олімпіко спалахнули сутички між фанатами Лаціо та поліцією, повідомляють італійські ЗМІ.

Фанати під час маршу кидали бруківку та пляшки у правоохоронців, а також спалили три поліцейські машини. Правоохоронним органам довелось застосовувати сльозогінний газ, аби вгамувати ультрас. 3 чоловіки заарештовані.

Крім того, у бійку ледь не вплутався колишній гравець Лаціо, а нині наставник Болоньї, Сініша Міхайловіч. Чоловік почув расистські вигуки від ультрас римлян та вирішив розібратись з кривдником, Міхайловіча заспокоїла поліція.

