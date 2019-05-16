toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Заворушення перед матчем Аталанта – Лаціо: спалені поліцейські машини, сльозогінний газ та розлючений Сініша Міхайловіч

16 травня 09:58 650 Читать на русском
Заворушення перед матчем Аталанта – Лаціо: спалені поліцейські машини, сльозогінний газ та розлючений Сініша Міхайловіч
Поліція та вболівальники / Соцмережі

Перед фінальним поєдинком за Кубок Італії фанати команд влаштували безчинства біля стадіону.

 
Сергєй Мілінковіч-Савіч 82’
Карлос Хоакін Корреа 90’
82’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
90’ Карлос Хоакін Корреа

За кілька годин до початку фінального матчу за Кубок Італії перед Стадіо Олімпіко спалахнули сутички між фанатами Лаціо та поліцією, повідомляють італійські ЗМІ.

Лаціо у драматичному матчі переміг Аталанту і завоював Кубок Італії

Фанати під час маршу кидали бруківку та пляшки у правоохоронців, а також спалили три поліцейські машини. Правоохоронним органам довелось застосовувати сльозогінний газ, аби вгамувати ультрас. 3 чоловіки заарештовані.

Фанати Ниви В накинулись на арбітра після матчу проти Полісся – відео нападу

Крім того, у бійку ледь не вплутався колишній гравець Лаціо, а нині наставник Болоньї, Сініша Міхайловіч. Чоловік почув расистські вигуки від ультрас римлян та вирішив розібратись з кривдником, Міхайловіча заспокоїла поліція.

blog_ava
Агент Маліновського підтвердив трансфер гравця в інший клуб
10:28
7522
Теги
Італія Відеоновини Лаціо Лаціо ультрас Аталанта - Лаціо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
4
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук