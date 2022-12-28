Зайва вага – страшний сон футболістів нашого часу. Якісь понаднормові 100 грамів можуть коштувати спортсмену занадто дорого. Адріано, Аілтон чи Еден Азар не дадуть збрехати. Проте сто років тому футбол був кардинально іншим, а габарити навіть ставали перевагою.

Вільям Генрі Фулк з'явився на світ майже півтора століття тому, однак дотепер залишається унікальною постаттю в історії англійського футболу. Голкіпер, вага якого складала орієнтовно 150 кілограмів, цікавий для нащадків не лише своїм зовнішнім виглядом, а й футбольною спадщиною, яку залишив по собі. Чемпіон Англії, володар Кубку країни і гравець національної збірної – масштабні досягнення кіпера на прізвисько "Фетті" ("Товстун").

Крім того, постать Фулка притягувала безліч вигадок та міфів, правдивість яких складно перевірити. Зате достеменно відомо, що Вільям у ранньому віці почав працювати на одній із шахт графства Дербішир. Ще одне заняття хлопця – гра у крикет. Спершу футбол суттєво програвав двом здавалося б непоєднуваним заняттям у житті Фулка, однак згодом вийшов на перший план.

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Більшість джерел сходяться на єдиному тригері його кар'єри – переході у Шеффілд Юнайтед, який начебто заплатив 20 фунтів шахтарській команді Блеквелл. Кажуть, Фулк настільки вражав своєю грою, що про нього навіть написала авторитетна газета "Daily Telegraph".

Починаючи з 1894-го Вільям закріпив за собою статус "першого номера" Шеффілд Юнайтед і провів за цю команду понад три сотні матчів. Один з тогочасних журналістів яскраво характеризував гру голкіпера-велетня:

У Шеффілд Юнайтед є воротар, якому необхідно багато бити. Він один із тих хлопців, які можуть сісти на поперечину, коли захочуть, і демонструють мінімум незграбності, яка зазвичай властива великим людям.

Вільям Фулк у 21 / фото з архіву

За свідченням очевидців Фулк справді володів незвичними рисами, які традиційно невластиві повним людям. Парадокс "Товстуна" полягав у тому, що він був доволі спритним та гнучким. Незабаром кіпер Шеффілд Юнайтед вдосконалив свої вміння. У 1897-му його команда фінішувала другою у футбольній лізі Англії, а вже в наступному сезоні "клинки" виграли перший титул.

Тоді ж Фулка викликали у національну збірну. Свій єдиний матч за "трьох левів" унікальний кіпер провів проти команди Уельсу і зберіг ворота на замку – перемога 4:0. Невдовзі на Вільяма та його команду чекали чергові успіхи – Шеффілд Юнайтед двічі завоював Кубок Англії: у 1899-му та 1902-му.

Будь-який футболіст, який може виграти два Кубки Англії, титул чемпіона та зіграти за свою збірну протягом невеликого періоду часу свідчить сам за себе, – вважає історик Шеффілд Юнайтед Джон Гарретт. – Я читав звіти про матчі, де Фулка вичерпно описували: великий, як гора та спритний, як кіт.

У складі Шеффілд Юнайтед / фото з архіву

Історик називає "Товстуна" однією з перших справжніх суперзірок футболу, яка виконувала роль шоумена. Не дивно, що до наших днів збереглися безліч курйозних історій, що обросли здогадками. Одна з них свідчить про унікальний сніданок, під час якого Фулк з'їв 11 порцій. Інша – про звичку кіпера зависати на перекладині і навіть ламати її (через це нібито воротаря Шеффілд Юнайтед не кликали у збірну, віддаючи перевагу Джону Робінсону). Кажуть, Вільям таким чином затягував час.

Ще один незвичний вчинок було зафіксовано у грі з Ліверпулем, коли Фулк схопив нападника Джорджа Аллана за ногу і перевернув головою вниз. До наших днів дійшла і чудернацька історія про те, як Вільям переслідував суддю з наміром поквитатися за спірний момент у фіналі Кубку Англії – рефері навіть довелося ховатися у підтрибунному приміщенні.

Фулк у грі

З кожним роком Фулк збільшувався в об'ємах і набирав вагу. Преса почала писати про слабку гру кіпера під час ударів низом, а клуб виступив із пропозицією зменшити здорованю зарплату. Вільям став частиною молодого клубу Шеффілд Юнайтед у 19-річному віці і допоміг своїй команді піднятися на вершину англійського футболу, проте настав час прощання. "Товстун" переїхав до Лондона, де поповнив лави ще одного юного клубу. Фулк став першим воротарем Челсі у їхньому прем'єрному професійному сезоні.

За однією з версій Челсі розраховували не лише на ігрові якості "Фетті", а й використовували його образ шоумена. У матчах за лондонців голкіпер нібито не соромився закидати суперників у свої ворота. А ще у клубі вирішили поставити за ворота Фулка двох хлопчаків, які стали своєрідним прототипом болбоїв. Вони не лише подавали Вільяму м'ячі, а й виконували функції фону – зовнішній вигляд Вільяма добряче контрастував з дітлахами. Схоже, засновники Челсі, брати Мірси, знали, як заманити глядачів на трибуни.

Зрештою, "Товстун" продовжував тримати рівень і проявив себе, як майстер з відбиття пенальті. У поєдинку з Бертоном воротар Челсі потягнув два удари з позначки, а гравець суперника вразив щирим зізнанням: "А куди ще мені залишалося бити?"

Вільям Фулк / фото з архіву

У 1906-му Фулк став гравцем Бредфорда. У третій та останній команді у Вільямовій кар'єрі також не обійшлося без міфічного курйозу. У двобої з Аккрінгтоном кіпер Бредфорда потребував заміни воротарського светра. Він був червоного кольору і зливався з формою суперника. Звичайно, в таких умовах знайти гігантський одяг нашвидкуруч не змогли, тому Фулк загорнувся у простирадло. Як не дивно, воротар Бредфорда зіграв на "сухо" – перемога 1:0.

Вільям Фулк попрощався з футболом у 33. Разом із дружиною Беатріс колишній воротар опікувався магазином та пабом у Шеффілді. За іншими примарними версіями – останні роки життя Фулка виявилися вкрай складними і йому навіть доводилося працювати на пляжі своєрідним аніматором. Подейкують, відпочивальники брали участь у цікавому квесті і намагалися реалізувати пенальті у ворота колись зіркового кіпера. Якщо ця історія підлягає великим сумнівам, то, на жаль, беззаперечним є інший факт. Вільям "Товстун" Фулк помер у 1916-му. Причиною смерті колоритного кіпера називають цироз печінки – на момент смерті "Фетті" виповнилося всього 42.