"Завершу кар'єру в 34 роки": лідер ПСЖ чітко окреслив кінець і обрав несподівану сферу після футболу
Вінгер ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле вже знає, чим займатиметься після кар'єри гравця.
Зірка парижан заробляє майже 400 тисяч євро на тиждень, але не планує "засиджуватися" у спорті.
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"Я хочу вийти на пенсію у 34 роки. Потім я прагну зайнятися бізнесом у сфері нерухомості. Інвестуйте у Африку, Францію", – зізнався Дембепе у подкасті зі земляками Орельєном Чуамені та Жюлем Кунде.
Додамо, що вінгер ПСЖ у свої 27 років може похизуватися статусом чемпіона світу, вигравав чемпіонати Іспанії та Франції. Його чинний контракт розрахований до літа 2028-го.
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