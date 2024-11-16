Вінгер ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле вже знає, чим займатиметься після кар'єри гравця.

Зірка парижан заробляє майже 400 тисяч євро на тиждень, але не планує "засиджуватися" у спорті.

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"Я хочу вийти на пенсію у 34 роки. Потім я прагну зайнятися бізнесом у сфері нерухомості. Інвестуйте у Африку, Францію", – зізнався Дембепе у подкасті зі земляками Орельєном Чуамені та Жюлем Кунде.

Додамо, що вінгер ПСЖ у свої 27 років може похизуватися статусом чемпіона світу, вигравав чемпіонати Іспанії та Франції. Його чинний контракт розрахований до літа 2028-го.

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