Завершив кар'єру в 19 років – трагічна історія гравця збірної ПАР

Талановитий півзахисник африканського клубу Кайзер Чіфс Вайзмен Мейїва змушений закінчити з футболом у юному віці.

Збірна ПАР втратила перспективного півзахисника Вайзмена Мейїву, повідомляє офіційний сайт Кайзер Чіфс.

На такий крок 19-річного гравця спонукала автомобільна аварія, в яку юний Вайзмен потрапив на початку листопада 2018-го. В ДТП Мейїва отримав численні травми, серед яких перелом грудного відділу хребта з пошкодженням спинного мозку.

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Варто віддати належне клубу, після інциденту Кайзер Чіфс продовжував надавати гравцеві підтримку, однак через три місяці юнак був змушений прийняти рішення про завершення кар'єри.

Вайзмен виступав за Кайзер Чіфс з 17-ти років, а влітку 2018-го дебютував за збірну ПАР.