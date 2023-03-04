Чемпіонат Саудівської Аравії 2022/23, 19-й тур

Аль-Наср – Аль-Батін – 3:1

Голи: Абдулрахман, 90+3, Аль-Фатіль, 90+12, Маран, 90+15 – Лопес, 17

Аль-Наср непогано розпочав поєдинок, але Аль-Батін відкрив рахунок у зустрічі. На 17 хвилині Ренцо Лопес замкнув подачу з флангу, а гол таки зарахували після перегляду епізоду. Роналду мав шикарний момент зрівняти рахунок і зробив все правильно, на замаху прибравши голкіпера, який вибіг на м'яч, та пробив. Втім, захисник встиг у підкаті не дати м'ячу опинитись у воротах.

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Кріштіану мав ще момент у другій половині, але трохи не влучив у дальній кут. Гра йшла до перемоги Аль-Батіна, але арбітр додав 12 хвилин. На 3 компенсованій Абдулрахман елегантно зрівняв рахунок. Аль-Фатіль на 12 компенсованій зробив рахунок переможним, а Маран поставив крапку в зустрічі на 90+15.