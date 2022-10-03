Ювентус розбив Болонью у матчі 8-го туру Серії А, перервавши свою невдалу серію. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Ювентус – Болонья на Футбол 24.

Туринці повели в рахунку на 24 хвилині: Влаховіч розігнав атаку та віддав ліворуч на Костіча, який елегантно пробив під дальню стійку. По перерві забив уже сербський форвард – Душан замкнув навіс Маккенні. Крапку в зустрічі поставив Мілік – поляк вгатив м'яч у сітку після того, як Куардадо повернув сферу до штрафного.

Ювентус розгромив Болонью і наблизився до зони єврокубків

Таким чином, Ювентус перервав триматчеву серію без перемог в чемпіонаті та набрав 13 очок, Болонья з 6 пунктами залишилась сімнадцятою.