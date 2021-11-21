Те, що нападник Барселони Серхіо Агуеро вимушений завершити кар'єру футболіста через проблеми зі здоров'ям, породило багато чуток. Самір Насрі, Хаві Ернандес і Рафаель Юсте це прокоментували.

Самір Насрі, екс-одноклубник Агуеро в Ман Сіті, запевнив, що форвард завершить виступи: "Він щойно надіслав мені повідомлення. На жаль, це правда. Мені дуже шкода, адже він не лише хороший гравець, а й хороша людина. Мені боляче, оскільки це не його вибір, а вимушене рішення".

Агуеро вирішив завершити кар'єру, – журналіст

Натомість наставник Барселони Хаві Ернандес розповів про інший розвиток подій: "Те, про що говорять, неправда. Ми сподіваємось, що він зможе продовжити грати. Ми спілкувалися з ним останніми днями і не підтверджуємо ці дані".

Віце-президент "блаугранас" Рафаель Юсте також спростував чутки про завершення кар'єри. "Я заперечую це. Кун має три місяці на те, щоб оцінити розвиток аномалії. Нам сказали, що йому потрібно три місяці, щоб зрозуміти, чи зможе він далі виступати", – цитує Юсте L’Equipe.

Нагадаємо, Серхіо Агуеро лише влітку перебрався до Барселони на правах вільного агента з Манчестер Сіті. У 12-му турі Ла Ліги ветерану стало зле, і він був замінений у першому таймі матчу з Алавесом. Подальше обстеження виявило проблеми з серцем.

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