"Андрію Миколайовичу, я хочу подякувати вам за час проведений разом у збірній. Окремо хочу подякувати за віру в мене, за те, що виконали мою мрію. Я завдяки вам одягнув футболку національної збірної, дебютував, представляв нашу країну.

Шевченко показав, чим займається після збірної України – зіркова компанія

Це мрія будь-якого футболіста, будь-якого хлопчика у нашій країні – тому за це вам окреме величезне спасибі. Також за те, що в непрості часи у клубі ви продовжували вірити в мене, давати ігровий час – і завдяки вам я продовжував насолоджуватися футболом. Я цього ніколи не забуду. Також хочу подякувати за атмосферу в команді, за ті емоції, які ми пережили всі разом, вся країна. Це залишиться на все життя.

Завдяки вам я багато чому навчився, побачив дуже багато – це незабутній досвід, який стане у нагоді. Хочу побажати вам успіхів на новому етапі вашого життя. У вас все вийде", – сказав Лунін у коментарі vZbirna.

Нагадаємо, Андрій дебютував за національну команду у 2018 році – на його рахунку 6 матчів і 6 пропущених голів.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною