Колишня дружина зрадника України Анатолія Тимощука прокоментувала його вчинок після початку повномасштабної агресії РФ проти України та розповіла деталі про подружнє життя.

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Надія Навроцька в інтерв'ю для Blik пригадала, як вела справи свого екс-чоловіка, і поділилася деталями переходу Тимощука з Шахтаря в російський Зеніт у 2007 році.

"Я зранку до вечора сиділа і перечитувала контракт з Зенітом, перевіряла кожне слово, очі були червоні. В одному пункті побачила, що Тимощуку забороняється виступати в інших турнірах, окрім тих, де грає Зеніт, навіть в статусі амбасадора. Я відразу сказала: "У Луцьку батько Толіка організовує дитячий турнір імені Тимощука. І він що, не зможе туди приїхати? Нам це не підходить".

Тут юрист Зеніта мене ошелешив: "Якщо там не будуть грати "бандерівці", то можна й переписати". У мене аж очі на лоб вилізли: "Які "бандерівці"? Там же діти грають".

Я тоді добре так завелася, кажу: "А ви знаєте, що купляєте "бандерівця", бо Тимощук із Заходу України? Досить, не підписуємо контракт". Ми втрьох підвелись, я, Толік, помічник Віталік Юрченко, і йдемо на вихід. Поїхали в ресторан пообідати. В той вечір повинен був прилетіти Фурсенко для фінального узгодження з Ахметовим.

Юрист Зеніта почав нам дзвонити й благати, щоб ми повернулися. У підсумку ми домовилися і я ще вибила для Толіка кращий контракт, можна сказати, завдяки Бандері", – заявила Навроцька.

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