"Ми розпочали гру впевнено, забили багато і багато ще не забили. У другому таймі гра не була настільки видовищна, але ми перемогли.

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Ми розуміли гру Металіста, адже розбирали її на тренуваннях. Все розповіли та показали нашим гравцям. Забили на початку 2 швидких м'ячі, які дали ще більше впевненості у своїх діях. Шанс на чемпіонство? Наразі завдання виходити на поле та забирати максимум з кожного поєдинку і бути якомога вище у турнірній таблиці", – цитує наставника команди прес-служба клубу.

Нагадаємо, що Зоря посідає третю сходинку у турнірній таблиці УПЛ, маючи 58 балів. Підопічні ван Леувена відстають від Шахтаря всього на п'ять очок. В наступному турі Зоря зіграє проти Інгульця.

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