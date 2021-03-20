"Заваров і Гамула перетягнули мене у Зорю зі СКА. Я написав заяву в московське Торпедо після зустрічі з Козьмичем – начальник команди Валерій Філатов привіз з аеропорту прямо до нього на Східну вулицю. Повертаюся в Ростов, Заваров з Гамулою кажуть: "Навіщо тобі ця Москва? Нефартове місто".

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Коли пробувався в Локомотиві, отримав за одне тренування подвійний струс мозку, лежав у реанімації. Вони про це нагадали: "Давай краще в Зорю, хороша компанія підбирається". Привезли у Ворошиловград (нині – Луганськ, прим.), квартиру показали. Гаразд, подзвонив Козьмичу. Той пішов назустріч, порвав заяву, щоб мене не покарали "за меркантильність"

До слова, довелося взяти участь у порятунку Заварова і Гамули від довічної дискваліфікації. Їх пресували в Ростові за гулянки і відмову ставати прапорщиками, скликали комсомольські збори. Все вже було вирішено, в ті роки без готових резолюцій зборів не влаштовували. Комсомольський ватажок запропонував викинути обох з футболу назавжди. Я підняв руку: "Перспективні хлопці, за що їх так? Давайте на два роки умовно". Винесли на голосування, більшість підтримала мене.

Який Гамула був гравець? Хороший. По-спортивному злий, агресивний, викладався на сто відсотків. Не зірка, як Заваров, але твердий гравець основи, лідер. Завжди з жартами, з підколами. Таким же нестандартним і залишився, в студії поводиться так, немов за столом після матчу", – цитує Чистякова Матч ТВ.

Зауважимо, Заваров пограв у російському СКА з 1980 по 1981 рік. Після цього півзахисник повернувся у Зорю, звідки згодом перейшов у Динамо. Також пограв за Ювентус і Нансі, а зараз працює селекціонером київського Динамо.

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