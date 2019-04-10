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Заваров відмовився коментувати можливе призначення на посаду головного тренера Львова

08:55 1314 Читать на русском
Заваров відмовився коментувати можливе призначення на посаду головного тренера Львова
Олександр Заваров / Футбол 24

Львів'яни продовжують перемовини з кандидатами на посаду наставника команди.

За інформацією телеканалу "Футбол", львівський клуб вже цього тижня може оголосити про призначення нового головного тренера.

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Екс-тренер Олімпіка Роман Санжар у коментарі розповів, що вперше чує про зацікавленість до його персони з боку львівського клубу, Ілля Близнюк зізнався, що з ним ніхто не контактував, а от Олександр Заваров не став спростовувати чи підтверджувати можливі перемовини:

"Я розумію щодо якого питання ви телефонуєте. Давайте трошки пізніше перетелефонуєте. Без коментарів", – зазначив екс-тренер збірної України.

До В'ячеслава Грозного та Максима Калініченка, які за чутками також входять у шорт-лист Львова, додзвонитися не вдалося.

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Теги
Максим Калініченко Максим Калініченко В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Роман Санжар Роман Санжар Олександр Заваров Ілля Близнюк Ілля Близнюк Львів Львів
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