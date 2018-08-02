Заваров: В Динамо працюватиму з Михайличенком та Безсоновим, які знають про футбол майже все

Легендарний футболіст Динамо Олександр Заваров прокоментував своє призначення в селекційну службу київського клубу.

"Відчуваю певне хвилювання, адже я повернувся до рідного клубу майже через 30 років. На початковому етапі потрібно ознайомитися з особливостями роботи.

Заваров офіційно долучився до селекційної служби Динамо

Протягом багатьох років я працював тренером і у збірній, і у клубах, часто їздив та дивився багато матчів – не лише чемпіонату України, а і міжнародних турнірів. Тож досвід є, а, працюючи із такими досвідченими фахівцями, як Веремєєв, Михайличенко, Безсонов, які знають про футбол майже все, упевнений, мені буде трохи легше", – цитує Заварова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Олександр Заваров був зіркою Динамо у 80-х, з клубом він став переможцем Кубка Кубків у 1986.

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