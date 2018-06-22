Заваров приєднається до селекційного штабу Динамо, – Ігор Суркіс

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про підсилення в штаті київського клубу.

"Всі, хто працював у селекційній службі, залишаться на своїх місцях. Скажу вам більше: з першого липня ми зміцнимо клубну селекцію відомою у футбольному світі людиною, яка грала у Динамо у 80-х – Олександром Заваровим.

Федерація, як ви пам'ятаєте, некрасиво обійшлася з ним два роки тому, виключивши з тренерського штабу національної збірної без всяких пояснень.

Нещодавно ми зустрілися на дні народження Михайличенка. Запитав у Заварова, чим він зараз займається. Олександр у відповідь лише розвів руками: нічим особливим, серйозних варіантів поки немає.

Детальну розмову довелося відкласти на час – він у сімейних справах їхав до Франції. Але коли повернувся – ми швидко про все домовилися", – цитує Суркіса видання xsport.

Також президент Динамо згадав про екс-спортивного директора Металіста Євгена Краснікова.

"Наша співпраця з Красніковим вже почалося, він перейнявся ідеями і активно включився в роботу. Офіційно на посаду віце-президента Динамо він буде призначений 5 серпня", – додав Суркіс.

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