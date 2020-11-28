"Пішов величний гравець, геній. Зараз немає таких футболістів, яким був Марадона, принаймні, їх складно знайти. Він був яскравою зіркою серед усіх зірок, входячи до еліти найкращих футболістів за всю історію футболу, поруч із Ді Стефано, Пеле, Беккенбауером, Кройфом, Блохіним і іншими. Одним словом, футболіст від Бога. Можливо, у нього був складний характер, але всі талановиті люди трохи своєрідні.

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За своєю суттю Марадона завжди був лідером, я двічі грав з ним у складі збірної світу – у Нансі – проти збірної Франції в прощальному матчі Платіні і у Лондоні на 100-річчі англійської ліги. Це професіонал, з якого треба брати приклад.

Що запам'яталося найбільше? Те, що він носив щитки з двох сторін ноги – спереду і ззаду, на литці – це я особисто бачив, коли ми переодягалися у роздягальні. Тоді це було нововведенням і чимось незвичайним. Втім, у цьому немає нічого дивного, якщо згадати, як з ним поводилися суперники, і наскільки щільно опікали захисники. Звісно, йому доводилося перестраховуватися, щоб отримувати менше травм, адже на його гру приходили дивитися по 100 тисяч чоловік", – наводить слова Заварова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

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