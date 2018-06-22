Заваров повернеться в Динамо, – журналіст

Легендарний футболіст київського Динамо Олександр Заваров повернеться до клубу через 30 років після свого відходу з нього.

57-річний фахівець працюватиме в селекційній службі "біло-синіх". Про це повідомив журналіст Дмитро Ільченко у своєму твіттері.

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"Із 1 липня селекційна служба Динамо посилиться Олександром Заваровим", – написав він.

Відзначимо, що Заваров грав у Динамо в 1983-1988 рр. Потім він був проданий у туринський Ювентус за 5 млн доларів. Тренерську кар'єру Олександр Заваров розпочав у французькому Сен-Дізьє. Потім працював із швейцарським Вілем, казахським Женісом, дублем ФК Москва, Металістом, київським Арсеналом. а також входив до штабу Михайла Фоменка в національній збірній.