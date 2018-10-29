Заваров: Нехай гравець Динамо одягне перуку і пройде з уболівальниками до метро – він почує все

Екс-гравець динамо Олександр Заваров прокоментував поразку киян від Львова у 13 турі УПЛ.

"Коли такий нехороший, неправильний результат, гру аналізувати дуже складно. Тренери посилювали замінами гру в атаці в другому таймі, гра пішла в одні ворота. Але чому так не грали з самого початку? Навіщо тягнути до останніх хвилин? Повірте, якщо не налаштований грати з перших хвилин, поміняти щось в грі дуже важко. Може, це буде Динамо своєчасним уроком. Сподіваюся, все врахується і проаналізується не тільки тренерами, а й футболістами.

Динамо сенсаційно програло Львову

Зараз будь-який гравець Динамо нехай одягне перуку і пройде з уболівальниками до метро – він почує все. І про себе, і про команду, і про гру. Це дало б позитивний ефект. Не можна, мені здається, так розчаровувати уболівальників грою. Коли ти створюєш моменти, але дуже мало забиваєш, не можна все пояснювати збігом обставин.

Треба працювати на тренуваннях і підвищувати свою індивідуальну майстерність. Класна, за назвою, команда Динамо Київ має вирішувати всі питання по результату з перших хвилин гри, а потім вже догравати на класі.

Динамо – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Позитивні моменти? Ну, тримання м'яча хороше. Але це ж не весь футбол. Мені Вербіч сподобався, як завжди. Заміни на посилення гри були правильні. Але з трьох два гравці, я не буду називати їх, практично нічого не зробили, не нав'язали боротьбу, а просто відбували номер", – цитує Заварова Dynamo.kiev.ua.