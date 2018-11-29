Заваров: Молодий склад киян набрався досвіду і дасть бій Астані

Колишній гравець, а тепер селекціонер Динамо Олександр Заваров поділився очікуваннями від матчу 5 туру Ліги Європи.

"По-перше, напевно, очікую гарного футболу, а по-друге, думаю, що обидві команди намагатимуться добитися в цьому матчі такого результату, який дозволив би їм посісти перше місце в групі.

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Хто фаворит у цьому протистоянні? Гадаю, що Динамо. Молодий склад киян вже набрався досвіду, і вони дадуть бій Астані. Але однією з найголовніших проблем для гостей буде штучне поле. Нічия влаштує обидві команди, але, наскільки я знаю, перед Динамо стоїть завдання вийти з групи з першого місця.

Думаю, що Динамо вийде на майбутню гру стовідсотково готовим – як з точки зору фізики, так і психології. Цим матчем будь-яка з команд може закінчити всі розмови і спокійно готуватися до європейської весни", – розповів Заваров порталу sport.kz.

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