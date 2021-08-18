Екс-тренер збірної України Олександр Заваров запевнив, що у російського півзахисника Монако Олександра Головіна не виникне проблем з приїздом в Україну на матч-відповідь плей-офф Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"В Україні зараз тиша. Жодних проблем з відмовою у в'їзді спортсменам немає.

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Будь-які гравці з різних країн грають у футбол. Той же Головін може спокійно приїхати в Україну. Ми – цивілізована країна і готові бачити у себе команду Монако у повному складі. Фактор громадянства тут не грає жодної ролі.

Політика сьогодні, на жаль, вирішує багато. Це видно і по останній Олімпіаді, і по змаганнях в інших видах спорту", – сказав Заваров у коментарі РБК.

Нагадаємо, у першому поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів "гірники" здолали Монако з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 25 серпня. Початок зустрічі о 22:00.

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