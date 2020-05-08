"Заваров, Бєланов, Дем'яненко безробітні – що я можу зробити?": наставник Слуцька – про мрію потренувати в УПЛ

Головний тренер сенсаційного лідера сусідньої першості Віталій Павлов розповів про відмінності між українським та білоруським футболом.

"Я родом з Овруча, Житомирської області. Життя склалося так, що наприкінці 80-х поступив у Гомельський університет, паралельно грав, там познайомився з дружиною, а коли Союз розпався, отримав білоруський паспорт. Однак, батьківщина моя – Україна, батьківщину не змінюють, самі розумієте. Мій дім – Україна, мене завжди туди тягне, багато друзів, там батько похований. Щороку кілька разів приїжджаю в рідні краї, беру участь у турнірі ветеранів.

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Під час тренерської кар'єри працював з багатьма українськими футболістами: Тарасом Кабановим, Сашком Яценком, Артемом Бобухом, Іллею Галюзою, Вадиком Мільком, Льошею Куріловим. Але найбільше запам'ятався Міша Кополовець. Він завжди створює позитивну атмосферу. До нас у Белшину він приїхав після Карпат. Для нас це був просто футболістіще. Важливий фактор – людські якості. А Міша завжди за справедливість.

Рівень чемпіонату України завжди був вищим за білоруський, і у мене була мрія попрацювати на батьківщині. Багато років тому спілкувався про це з моїм давнім знайомим Мілетієм Бальчосом, який тоді очолював Професійну футбольну лігу. Він сказав мені: "Віталік, 40 осіб безробітних. Що я можу зробити?". І давай перераховувати прізвища: Заваров, Бєланов, Дем'яненко. Що вже про мене говорити, якщо такі заслужені люди без роботи?" – сказав Павлов в інтерв'ю виданню Sportarena.

Нагадаємо, Слуцьк під керівництвом 54-річного фахівця після 7 турів очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, набравши 16 очок.

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