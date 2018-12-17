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Заваров – про протистояння Динамо та Олімпіакоса: Греки не дуже люблять мороз

18 грудня 06:30 0 Читать на русском
Заваров – про протистояння Динамо та Олімпіакоса: Греки не дуже люблять мороз
Олександр Заваров / соцмережі

Екс-футболіст Динамо Олександр Заваров поділився очікуваннями від матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між киянами та грецьким Олімпіакосом.

"До Олімпіакоса потрібно поставитися серйозно, відкинути усі враження від вдалих та невдалих матчів, залишивши їх у минулому сезоні, а у новий рік увійти з новими силами, відпочивши психологічно та морально.

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Матч-відповідь буде у Києві, а греки не дуже люблять мороз, тож усе має бути добре. Головне – пережити зимовий період одразу після міжсезоння, поки команда набере ігровий тонус, далі має бути легше. Сподіваюся, усе вийде", – цитує Заварова офіційний сайт Динамо.

Поєдинки відбудуться 14 та 21 липня у Піреї та Києві відповідно. Минулого сезону "біло-сині" на цій же стадії грали з іншим грецьким клубом АЕКом.

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Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

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Динамо Динамо Ліга Європи Олімпіакос Олімпіакос Динамо - Олімпіакос Олімпіакос - Динамо Олександр Заваров
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