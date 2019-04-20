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Затверджено дати і час початку матчів 28-го туру УПЛ

12:13 66 Читать на русском
Затверджено дати і час початку матчів 28-го туру УПЛ
Динамо – Шахтар / фото: ФК Шахтар

Українська Прем'єр-ліга оголосила дати і час проведення матчів 28-го туру чемпіонату України.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 28-го туру Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років, повідомляє офіційний сайт організації.

Хацкевич: Матч з Шахтарем – ключовий, Динамо або продовжує чемпіонську гонку, або випадає з неї

11 травня (субота)

Маріуполь – Львів – 14:00

Динамо – Зоря – 17:00

Шахтар – Олександрія – 19:30

12 травня (неділя)

Арсенал-Київ – Чорноморець – 14:00

Десна – Олімпік – 14:00

Ворскла – Карпати – 19:30

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