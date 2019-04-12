toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ ШАХТАР - ЗОРЯ МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО

Затверджено дати і час початку матчів 27-го туру УПЛ

17:04 134 Читать на русском
Затверджено дати і час початку матчів 27-го туру УПЛ
ФК Динамо

Українська Прем'єр-ліга оголосила дати і час проведення матчів 27-го туру чемпіонату України.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 27-го туру чемпіонату України сезону 2018/19, повідомляє офіційний сайт організації.

Алієв: Шахтар завжди підбадьорює Маріуполь перед матчами з Динамо

4 травня (субота)

Зоря – Маріуполь 14:00

Динамо – Олександрія 17:00

Шахтар – Львів 19:30

5 травня (неділя)

Олімпік – Ворскла 14:00

Десна – Чорноморець 17:00

Карпати – Арсенал-Київ 17:00

"Леоненко може звинувачувати тільки себе". Голеадор Прикарпаття – про період у Динамо, юного Шеву і шаленого Григорчука

Теги
УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
34
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук