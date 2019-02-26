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Затверджено дати і час початку матчів 22-го туру УПЛ

15:26 489 Читать на русском
Затверджено дати і час початку матчів 22-го туру УПЛ
Зоря – Шахтар / Соцмережі

Українська Прем'єр-ліга оголосила дати і час проведення матчів 22-го туру чемпіонату України.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 22-го чемпіонату України сезону 2018/19, повідомляє офіційний сайт турніру.

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22 тур

16 березня (субота)

Арсенал-Київ – Ворскла – 14:00

Зоря – Шахтар – 17:00

17 березня (неділя)

Чорноморець – Олександрія – 14:00

Десна – Львів – 17:00

Карпати – Маріуполь – 17:00

Олімпік – Динамо – 19:30

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Україна22 тур

Зоря - Шахтар: Субота 16 березня 2019

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар УПЛ Зоря - Шахтар Олімпік - Динамо
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