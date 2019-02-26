Затверджено дати і час початку матчів 22-го туру УПЛ

Інтерв’ю — 17:00 1828
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"Після матчу з Барселоною мій батько заплакав". Голеадор Динамо 90-х, трансферу якого в АПЛ завадив Лобановський
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"Я не хочу постійного конфлікту". Жозе Моурінью – про "структурну емпатію", ідеальний клуб і повернення до тренерстваСвіт — 14:35 1391
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"Це не Тайсони приїхали, а футболісти з пляжу". Чому Швед – топ, Зоря впала на коліна, а Львів шокував "дешевою силою"Україна — 14:00 3873
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Кадзуйосі Міура – найстарший футболіст світу. Як стати першою зіркою чемпіонату Японії і не втратити мотивацію в 52 рокиСвіт — 12:35 2706
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Шахтар і Динамо, далі – прірва, падіння Ворскли, перфоманс Шведа: підсумки 19-го туру УПЛУкраїна — 11:33 1337