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Затримані підозрювані в пограбуванні будинків гравців ПСЖ – їх жертвами стали Тьягу Сілва та Шупо-Мотінг

21:47 81 Читать на русском
Затримані підозрювані в пограбуванні будинків гравців ПСЖ – їх жертвами стали Тьягу Сілва та Шупо-Мотінг
Тьягу Сілва та Ерік-Максім Шупо-Мотінг / соцмережі

Французька поліція затримала підозрюваних у пограбуванні будинків гравців ПСЖ Тьягу Сілви та Ерік-Максіма Шупо-Мотінга.

Французька поліція затримала сімох осіб, які підозрюються в пограбуванні будинків гравців ПСЖ Тьягу Сілви і Еріка-Максиіа Шупо-Мотінга, повідомляє L'Equipe.

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Загальна сума матеріальної шкоди оцінюється в кілька сотень тисяч євро. Група з шести чоловіків і однієї жінки у віці від 25 до 29 років була затримана в передмісті Парижа.

Угруповання підозрюється в серії пограбувань, включаючи будинок члена королівської сім'ї Саудівської Аравії, з апартаментів якого були винесені цінності та коштовності на суму 1,8 млн доларів.

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Тьягу Сілва Тьягу Сілва Ерік-Максім Шупо-Мотінг Ерік-Максім Шупо-Мотінг ПСЖ ПСЖ Франція
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