Затримані підозрювані в пограбуванні будинків гравців ПСЖ – їх жертвами стали Тьягу Сілва та Шупо-Мотінг

Французька поліція затримала підозрюваних у пограбуванні будинків гравців ПСЖ Тьягу Сілви та Ерік-Максіма Шупо-Мотінга.

Французька поліція затримала сімох осіб, які підозрюються в пограбуванні будинків гравців ПСЖ Тьягу Сілви і Еріка-Максиіа Шупо-Мотінга, повідомляє L'Equipe.

Шупо-Мотінг епічно зупинив м'яч на лінії чужих воріт, відібравши гол в ПСЖ – фейл дня

Загальна сума матеріальної шкоди оцінюється в кілька сотень тисяч євро. Група з шести чоловіків і однієї жінки у віці від 25 до 29 років була затримана в передмісті Парижа.

Угруповання підозрюється в серії пограбувань, включаючи будинок члена королівської сім'ї Саудівської Аравії, з апартаментів якого були винесені цінності та коштовності на суму 1,8 млн доларів.

Великий блеф vs Серйозна справа: французькі та іспанські медіа розійшлися в оцінках трансферної саги Неймара