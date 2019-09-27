"Заткніться і дайте дитині насолодитися грою", – Лінекер жорстко звернувся до батьків юних футболістів

Екс-нападник збірної Англії Гарі Лінекер дав кілька порад батькам, які віддають своїх дітей у футбольні школи.

"Я стою на трибуні і чую, як батьки кричать на маленьких футболістів. 99,9% їхніх слів – неправильні, це шкодить дітям.

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Нещодавно я побачив, як один з батьків вийшов на поле, взяв дитину за комір і закричав: "Якщо будеш так грати, ти ніколи не станеш зіркою".

Я думаю, друже, він в будь-якому випадку не стане зіркою, тому просто розслабся. Ось вам порада, дорогі: Заткніться і дайте дитині насолодитися футболом!" – цитує Лінекера ВВС.

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