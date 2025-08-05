Марсель опублікував відеозапис сутички на тренуванні між Роберто Де Дзербі та Ісмаелем Коне, яка призвела до того, що канадський гравець покинув клуб.

Клуб Ліги 1 підписав контракт з 23-річним гравцем з Уотфорда минулого літа, сума трансферу, як повідомляється, склала 19 мільйонів доларів, включаючи бонуси. Однак Коне не зміг отримати постійну роль в команді Де Дзербі і покинув клуб в середині сезону, перейшовши в оренду в Ренн. Минулого місяця колишній півзахисник Монреаля перейшов в клуб Серії А Сассуоло на правах оренди терміном на один сезон.

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У документальному фільмі на своєму офіційному каналі YouTube Марсель показав закулісні кадри бурхливої сварки між італійським тренером і канадським півзахисником на тренуванні. Де Дзербі лютує, коли Коне робить занадто багато дотиків, і виганяє його з тренування. "Іди прийми душ", – кричить тренер.

Пізніше Де Дзербі додав: "Зателефонуй своєму агенту!", – давши тим самим зрозуміти, що півзахисник повинен взагалі покинути клуб, що він в результаті і зробив.

Спортивний директор Мехді Бенатія погодився, що Коне показав, що він не готовий грати на постійній основі в такому клубі, як Марсель. "Не думаю, що він усвідомлював, коли приїхав з Вотфорда, що Марсель перебуває не на другому, а на п'ятому рівні. Можливо, він думав, що це буде легко. Ми багато разів говорили йому: "Ісма, тобі потрібно зробити більше, тобі потрібно зробити більше", – сказав Бенатія.