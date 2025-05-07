"Якщо подивитися на АПЛ – ми найгірша команда з моменту мого приходу, якщо говорити про результати. Така моя думка. Наприкінці сезону ми можемо стати найгіршою командою в історії АПЛ, яка виграє єврокубок. Тому ми нічого не будемо змінювати. Ми знаємо, що цей сезон був розчаруванням.

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Нічого не зміниться. Зараз я маю трохи більше подумати, але тоді я це відчував – і досі так вважаю – що цей сезон був найгіршим за останні 50 років", – цитує Аморіма Sky Sports.

Матч-відповідь МЮ – Атлетік відбудеться в четвер, 8 травня. У першій зустрічі "червоні дияволи" перемогли з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що в АПЛ Манчестер Юнайтед посідає 15-те місце.

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