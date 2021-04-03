"Два роки тому один з моїх футболістів, який нині грає в Колосі, у роздягальні вибив зуб своєму куму. Щось вони зчепилися, побилися після тренування. А це збори, все спокійно. Дзвонить мені Руслан: "Такого не може бути, все, розриваємо контракт".

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Ми забираємо гравця зі збору, ми з ним розмовляємо, приїжджає команда, той гравець, якому він вибив зуб, тренер, ми всі спокійно поговорили: "Вибачте мене, мужики, не стримався, я більше так не буду". Добре. Про це не знав ніхто, людина досі грає в Колосі, і я з ним втретє буду перепідписувати контракт.

Всі ми люди, і я сам – не святий. І тренер, і футболісти – ми всі нормальні, адекватні люди. Але після того, як Селезньов це все роздув, то ми вже точно пройшли точку неповернення", – зізнався Засуха в інтерв'ю Youtube-каналу Вацко Live.

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