Заступник гендиректора Динамо: Залишити в УПЛ 12 команд – злочин проти українського футболу

Заступник генерального директора Динамо Сергій Мохник вважає, що УПЛ потрібно розширювати до 16 команд.

"Металіст-1925 – 45 тисяч стадіон, інфраструктура, база. СК Дніпро-1 має європейського стандарту стадіон. Волинь має хороший стадіон, своїх уболівальників. Оболонь-Бровар – не думаю, що деякі команди сьогодні, які знаходяться навіть в першій шістці УПЛ, можуть таким похвалитися.

Грімм проти 16 клубів в УПЛ

Динамо однозначно за те, щоб в наступному сезоні було 16 команд. Якщо ми будемо грати в якісь ігри і залишимо 12 клубів, це буде просто злочином проти українського футболу", – цитує Мохника Tribuna.com з посиланням на програму "Профутбол".

Шахтар та ще кілька клубів УПЛ проти розширення чемпіонату до 16 команд, – ТаТоТаке

Нагадаємо, раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін сказав, що розширенням УПЛ до 16 команд, ми знищимо і Прем’єр-лігу і Першу лігу.