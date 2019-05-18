Засновник Металіста 1925 Стороженко різко відповів на інформацію про участь команди у договірних матчах

Засновник Металіста 1925 Сергій Стороженко дав відверту відповідь на чутки, що "жовто-сині" беруть участь у матчах із фіксованим результатом.

"Образливо чути думки "знавців", начебто ми "зливаємо" матчі, тобто програємо їх навмисно, буцімто ми не зацікавлені в перемогах або хтось із футболістів не хоче брати участь заради виходу до УПЛ. Відповідально називаємо це неправдою!

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Ми пройшли важкий шлях, який передбачений Регламентом: від участі в аматорських змаганнях і зараз виходимо на фінішну пряму спортивного сезону у Першій професійній лізі України. І як би він не завершився, і що би про це не думали і не говорили наші кривдники, він є успішним, бо ми чесно змагалися та кожного року зростали у класі.

Нам пророкували підсумкове сьоме місце в турнірній таблиці, а ми змусили звертати на себе увагу, рахуватися з нами, розповсюджувати про нас чутки/плітки, навіть ображати та об'єднуватися проти нас на полі та за його межами і, як наслідок, поважати.

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Ми довели, що багаторазові фінансові переваги – не головне у футболі та що вони не мають відношення до футболу взагалі, чесної гри і перемог, якщо витрачати їх не на футбол, а на незаконне стимулювання проти суперників та іншу "роботу", – цитує Стороженка офіційний сайт Металіста 1925.