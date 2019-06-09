Засновник Металіста 1925 Стороженко не вірить, що клуб отримає місце в УПЛ

Голова наглядової ради Металіста 1925 Сергій Стороженко розповів про перспективи потрапляння харків'ян до Прем'єр-ліги на сезон 2019/20.

"Я не вірю у шанси потрапити в УПЛ, особливо враховуючи розмови, що розглядається питання залишити Арсенал-Київ. Хотілося б, щоб регламенту, як основного документу, дотримувалися.

Металіст 1925 звільнив Горяїнова з посади головного тренера клубу

І справа не в атестації, а в 11-ти цінностях УЄФА. Одна з них – "ліфт". "Хто все програв – повинен вилетіти, опуститися в нижчу лігу, хто заслуговує за регламентом – повинен піднятися". Хоча в історії є багато клубів, які повинні були вилетіти, але залишалися у вищому дивізіоні. Це неправильно.

Металіст 1925 цьогоріч не отримає право грати в УПЛ через те, що комусь відмовлять в атестаті. Тим більше, питання Олімпіка не вирішене. Не можу коментувати рішення керівних футбольних органів, оскільки його немає. Сподіваюся, воно буде правильним і справедливим", – розповів Стороженко в інтерв'ю Kharkiv Today.

Відзначимо, що Металіст 1925 за підсумками сезону в Першій лізі фінішував 4-м. Харків'яни лише на очко відстали від зони плей-офф за путівку в УПЛ.

Рада ліг ПФЛ оголосила претендентів на місце в Другій лізі