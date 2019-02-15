Засновник академії Атлетіко зізнався у сексуальних домаганнях – він виховав Торреса

Екс-тренер молодіжної команди Атлетіко Мануель Брінас зізнався у сексуальних домаганнях.

Колишній тренер та засновник молодіжної академії Атлетіко розповів в інтерв’ю El Pais, що сексуально домагався до вихованців академії у 1973-1975 роках.

У той час Брінас працював скаутом та спортивним директором школи Атлетіко. Зараз клуб з Мадрида зробив офіційну заяву, у якій відмовився від будь-яких зв’язків з колишнім тренером, а також проведе внутрішнє розслідування.

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Брінас виховав багатьох відомих гравців під час роботи в академії, зокрема Фернандо Торреса. Нещодавно 88-річний чоловік брав участь у презентації Альваро Морати у Атлетіко.

Зізнання Брінаса пов'язано із звинуваченнями з боку чотирьох колишніх випускників школи мадридського клубу, повідомляє Football-Espana.

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