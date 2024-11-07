– Олександре, ти став автором першого гола Шахтаря в цій Лізі чемпіонів, а команда здобула першу перемогу у євросезоні. Які емоції просто зараз?

– Якщо чесно, то я зараз дуже-дуже втомлений, але найголовніше те, що ми здобули три важливі очки. Сподіваюся, це надасть більше впевненості команді. Також вважаю, що в першому таймі було достатньо гольових моментів, де ми могли забивати, а в другому, звісно, наприкінці трохи підсіли, була вже навала. Але, гадаю, ми мали більше гольових моментів, і тому це заслужена перемога для нас.

Шахтар – Янг Бойз – 2:1 – відео голів та огляд матчу

– Пригадаймо епізод, у якому ти забив, у тому числі асист Георгія Судакова.

– Там була атака, я побачив, що Кевін віддав Жорі пас у лицьову лінію, і просто біг у ворота, сподівався, що мʼяч якось там проскочить – і він проскочив, а я забив у порожні ворота. Тому це, можна так сказати, командний гол.

– Судаков, окрім асисту, забив переможний гол та отримав нагороду найкращому гравцю матчу. Ти вже якось особисто його привітав, бо знаємо, що ви товаришуєте?

– Ще ні, адже ми одразу з поля прийшли сюди, на інтервʼю. Зараз підемо, бо у нас є така традиція – фоткатися разом. Тож подивимося.

– З точки зору розташування команди в турнірній таблиці наскільки ця перемога є важливою? І як ти оцінюєш подальші шанси Шахтаря в цій Лізі чемпіонів?

– Зараз головне – це перемога, перша перемога в Лізі чемпіонів. Я сподіваюсь, вона додасть команді впевненості, і ми будемо рухатися далі. Про якісь шанси зараз рано казати: треба ще подивитися, як інші команди гратимуть. Подивимося після цього туру, на якій ми будемо сходинці, але, звичайно, завжди маємо ціль вигравати в Лізі чемпіонів, і ми будемо робити це, як зможемо.

– Чи можна сказати, що матч з Янг Бойз був найкращим для Шахтаря в цій Лізі чемпіонів?

– Ну, з погляду комбінаційної гри та голів, то, напевно, так – це був найкращий матч, – наводить слова Зубкова офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар здобув першу перемогу в ЛЧ, здолавши Янг Бойз – шоу Судакова й Кевіна після ляпу в обороні, топ-матч Бондара