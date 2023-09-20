"Кого можу виділити з молодих гравців Шахтар, Судакова та Бондаренка? Ну цих двох, мабуть. Жора дуже додав ще в останньому сезоні. Він стає одним з лідерів Шахтаря, від нього багато залежить на футбольному полі. Як Зінченко сказав – він один з наступних, хто повинен перестрибнути і піти кудись.

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Куди саме? Думаю, якщо Судаков захоче в Англію, то легко зможе грати там. Кого взяв би з собою за океан? Тараса Степаненка забрав би. Сергій Сидорчук перейшов уже у Бельгію. Сподіваюся, що Матвієнка скоро заберуть у якийсь топклуб – в останні три роки він на це заслуговує як ніхто інший", – поділився Кривцов у інтерв'ю Sportarena.

Зауважимо, що Матвієнко провів у поточному сезоні 6 матчів, у яких відзначився 3 голами (всі в УПЛ). Transfermarkt оцінює Миколу в 20 млн євро.

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