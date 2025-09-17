Директор ФБР Каш Патель опинився в центрі уваги після того, як на слуханнях у Сенаті з’явився з емблемою Ліверпуля на краватці.

У США на слуханнях у Сенаті трапився курйоз, який активно обговорюють уболівальники футболу. Директор ФБР Каш Патель, виступаючи перед Юридичним комітетом Сенату, вразив вибором краватки – на ній була емблема Ліверпуля.

Як зазначає DailyMail, під час засідання Патель звітував про розслідування політичного вбивства Чарлі Кірка. Він наголошував, що прозорість у соцмережах допомогла швидко затримати підозрюваного, 22-річного Тайлера Робінсона. Але значна частина уваги громадськості перемістилася саме на деталь його одягу.

Скріншоти з краваткою швидко розлетілися соцмережами. Користувачі жартували про "професійність" чиновника, згадували його попередні пости з хештегом #YNWA та відзначали, що це вже не перший випадок, коли очільник ФБР демонструє свою прихильність до Ліверпуля.

Нагадаємо, що раніше Патель дозволяв собі сумніви щодо правдивості деяких заяв Президента України Володимира Зеленського, зокрема про інциденти із польським повітряним простором і наголошував, що США мають перевіряти, куди йдуть мільярди доларів допомоги Києву, вимагаючи повної звітності та прозорості.

