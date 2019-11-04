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Зарплати українських арбітрів не відповідають рівню, але основна проблема не в цьому, – Лучі

16:30 273 Читать на русском
Зарплати українських арбітрів не відповідають рівню, але основна проблема не в цьому, – Лучі
Лучано Лучі / Фото з відкритих джерел

Очільник Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі поділився думкою щодо поточного становища українських суддів.

"Є молоді арбітри, які можуть замінити тих, хто піде. Також є чемпіонат Першої ліги. І в цьому році він дуже складний, адже відразу вісім команд борються за вихід в Прем'єр-лігу.

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Наразі зарплати арбітрів не відповідають рівню. Вони і не погані, і не хороші. Але основна причина наших проблем не в цьому. Підготовка проводиться незалежно від фінансування. Арбітри досить амбітні як люди", – розповів Лучі у ефірі програми Великий Футбол.

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Нагадаємо, раніше генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов заявив, що зарплатня арбітра УПЛ складає 12 тисяч гривень.

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Арбітри Лучано Лучі
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