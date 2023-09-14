Найразючіші зміни відбулися в Барселоні. Керівництво каталонського клубу на чолі з Жоаном Лапортою створило справжнє диво, знизивши стелю зарплат з 648 до 270 млн євро усього за півроку. Однак, це не означає у Барси все добре. Навпаки, вона була змушена розвантажувати відомість через величезні борги.

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У свіжому звіті Ла Ліги "блаугранаc" посідають третю сходинку після Атлетіко (296) і Реала, який може витрачати на зарплати божевільні 727 мільйонів євро.

Барса зуміла сформувати конкурентний склад минулого літа за 3,4 млн євро. Саме стільки отримала Жирона за Оріоля Ромеу. Ще чотири зіркові новачки – Ілкай Ґюндоґан, Іньїго Мартінес, Жоау Феліш і Жоау Канселу – дісталися каталонцям безплатно. Перші двоє переходили на правах вільних агентів, а португальці були орендовані в Атлетіко і Ман Сіті відповідно. Якщо вірити офіційній інформації, Феліш гратиме у Каталонії за 400 тисяч євро, а решту зарплати скандального форварда покриє Атлетіко.

Цікаво, що кризова Валенсія Яремчука перебуває у списку на 10 місці (понад 85 млн євро), вище за Вільяреал. Натомість Жирона, яку представляють Віктор Циганков і Артем Довбик, п'ята знизу (майже 52 млн). Загалом клуби Прімери можуть виділити на зарплати усіх своїх працівників понад 2,5 млрд євро.

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