"Минулого сезону видаткова частина нашого бюджету була на рівні 27-28 мільйонів гривень. І десь 12 мільйонів була дохідна частина. Завершили сезон ми з показниками близько 35 мільйонів гривень. На це вплинули результати команди. Гравці Вереса отримали рекордні преміальні за всю історію клубу. Це також є великим стимулом.

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Ми ставили завдання вийти в УПЛ за два роки, а вийшли за один. У фінансовому плані ми заощадили гроші за рахунок цього. Бюджет для Першої ліги був достатнім, вищим за середній. У команди було все, що треба – збори в Туреччині, тренування на якісних полях і так далі.

Дохідна частина бюджету в новому сезоні зросте, але в два рази зростає і видаткова частина. Зарплати і премії футболістів збільшаться у п'ять разів. Очікуємо 75 мільйонів гривень витратного бюджету. І це точно не найбільший бюджет в Україні, нижче середнього по УПЛ. Виходимо з тих реалій, що є", – сказав Надєїн в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Верес підвищився у класі за підсумками сезону Першої ліги. Уже 24 липня підопічні Юрія Вірта стартують в УПЛ матчем проти Колоса.

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