Захисник ПСЖ Ілля Забарний має шанс збільшити свої доходи під час перебування у Франції.

Ілля Забарний влітку підписав контракт з ПСЖ до 2030 року. Парижани платитимуть українцеві зарплатню у розмірі 4,5 мільйона євро на рік.

Як повідомляє Sportune, Забарний може збільшити свій дохід до восьми мільйонів євро коштом різноманітних індивідуальних та командних бонусів, які передбачені контрактом. Наприклад, гравці ПСЖ отримують бонус за лояльність клубу.

Нагадаємо, Забарний відіграв за ПСЖ у чотирьох матчах у всіх турнірах.

