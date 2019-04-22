Зарплата Погба може завадити трансферу в Реал – Зідан тисне на керівництво

Мадридський клуб не впевнений у доцільності трансфера півзахисника Поля Погба.

Керівників Реала непокоїть велика зарплатня француза. За інформацією AS вона складає 17 мільйонів євро на рік після вирахування податків.

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Головний тренер Реала Зінедін Зідан особисто зацікавлений у послугах Погба. Про свій інтерес до співвітчизника коуч мадридців неодноразово згадував на прес-конференціях. Утім, є три причини, які стоять на заваді трансферу півзахисника до іспанської столиці: небажання Манчестер Юнайтед продавати лідера, Міно Райола та зарплата гравця.

У Реала є жорстка ієрархія зарплат футболістів, яку коштовний новачок може порушити. У нинішньому складі "вершкових" немає жодного гравця, який отримує подібні гроші. Найбільші зарплати у Гарета Бейла (15 млн євро) та Серхіо Рамоса (11,8 млн євро), які проводять у команді далеко не перший сезон.

Ще однією проблемою може стати персона агента француза, Міно Райоли, з яким у Реала доволі напружені стосунки.

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