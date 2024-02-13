Захисник Полісся і молодіжної збірної України Артем Смоляков став учасником бліц-опитування на футбольні та не тільки теми.

Лівий оборонець третьої команди УПЛ, який у 2023 році дебютував за молодіжну збірну України, заповнив анкету спеціально для сайту YeSport.

Найкращий відпочинок? Буковель, Україна.

Бренд одягу: NIKE.

Легенда Шахтаря відновлюється від застуди і називає полум'яні матчі, які переглянув за цей час

Перший автомобіль: Skoda A5.

Перша зарплатня: 5400 гривень.

У якому віці був перший поцілунок: 14 років

Соціальна мережа: Telegram

Віддати асист чи забити гол: гольовий пас.

Улюблений футболіст: Мессі.

Стадіон: Дніпро-Арена, а зіграти – на Камп Ноу.

Найприкріша поразка: ЛНЗ – Інгулець (2:1)

Проти кого найважче грати: Андрій Блізніченко, Верес

Якщо б не футбол, то був би: стрімером.

Улюблена життєва цитата/девіз: Щоб усе мав, а мені за це нічого не було.

Нагадаємо, 20-річний захисник перейшов у Полісся з Інгульця влітку 2023-го. За першу частину сезону УПЛ 2023/24 Артем зіграв за команду Юрія Калітвінцева 16 матчів, забив 1 гол.

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