Зарплата 5400 грн, перше авто і поцілунок у 14 років – зізнання гравця молодіжної збірної України
Захисник Полісся і молодіжної збірної України Артем Смоляков став учасником бліц-опитування на футбольні та не тільки теми.
Лівий оборонець третьої команди УПЛ, який у 2023 році дебютував за молодіжну збірну України, заповнив анкету спеціально для сайту YeSport.
Найкращий відпочинок? Буковель, Україна.
Бренд одягу: NIKE.
Легенда Шахтаря відновлюється від застуди і називає полум'яні матчі, які переглянув за цей час
Перший автомобіль: Skoda A5.
Перша зарплатня: 5400 гривень.
У якому віці був перший поцілунок: 14 років
Соціальна мережа: Telegram
Віддати асист чи забити гол: гольовий пас.
Улюблений футболіст: Мессі.
Стадіон: Дніпро-Арена, а зіграти – на Камп Ноу.
Найприкріша поразка: ЛНЗ – Інгулець (2:1)
Проти кого найважче грати: Андрій Блізніченко, Верес
Якщо б не футбол, то був би: стрімером.
Улюблена життєва цитата/девіз: Щоб усе мав, а мені за це нічого не було.
Нагадаємо, 20-річний захисник перейшов у Полісся з Інгульця влітку 2023-го. За першу частину сезону УПЛ 2023/24 Артем зіграв за команду Юрія Калітвінцева 16 матчів, забив 1 гол.
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