Хавбек Полісся Олександр Андрієвський поділився деталями про свою заробітну плату та найбільший штраф у кар'єрі.

Гравець житомирського Полісся Олександр Андрієвський дав відповіді на цікаві запитання анкети для YeSport.

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Екс-півзахисник збірної України розповів про свою першу зарплатню.

"Точно не памʼятаю, десь 300 грн. Якщо перший контракт, то – 400$. Найбільший штраф? Памʼятаю останній – 50$", – відповів 30-річний хавбек.

Нагадаємо, що Андрієвський розпочав свою кар'єру в структурі харківського Металіста, після чого у 2015 році перейшов до Динамо. В столичному клубі він провів майже 10 років з перервами на оренди в Чорноморець та Зорю. А вже в 2025 році Олександр приєднався до Полісся, за яке вже зіграв 4 матчі.

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