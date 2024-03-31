Екс-хавбек Чорноморця, Олександрії та низки інших клубів, який наразі належить Колосу, став учасником бліц-опитування на футбольні та не тільки теми.

Опорний півзахисник Колоса, який встиг пограти за італійські Абано та Портуенсе, заповнив анкету спеціально для YeSport.

Улюблене місто: Вінниця. Це моє рідне місто, у якому я народився та зростав.

Книга / фільм: "Багатий тато, бідний тато".

Пісня: Геля Зозуля – "Колір музики" (Kava Remix).

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Перша зарплатня: 1800 гривень.

Перше авто: Skoda Fabia.

Коронна страва: Паста.

Бренд одягу: Nike.

Активний чи пасивний відпочинок: Залежить від настрою.

Місце відпочинку: Якщо активний, то прогулянка парком, гори чи море. Якщо пасивний – вдома.

Еталон жіночої краси: Моя дружина та моя мама.

Зробити чи отримати подарунок: Зробити.

Як дружина оцінила б твій стиль: Думаю, що 10 з 10. Це за умови, якщо не враховувати спортивні костюми. Вона не сильно любить, коли надягає щось нарядне, а я в спортивному (Усміхається).

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Подивитися з хлопцями футбол чи фільм удома з коханою: Фільм з дружиною. Якщо друзі запропонують футбол – вона не буде проти, щоб я сходив та розвіявся.

Топ-3 місця для побачень: Прогулянка біля моря, вечеря в ресторані, відвідування кіно.

Найромантичніший вчинок: Пропозиція на березі моря.

Найпамʼятніша дата: 07.08.2023 (дата весілля, – YeSport).

Найулюбленіший комплект ігрової форми: Чорна форма Колоса.

Еталон стилю серед гравців УПЛ: Такого немає, дивлюсь на гравців з топ-чемпіонатів.

У кого найкращий гумор в команді: Мілько, Ємець, Чорноморець.

Хто найкраще в Колосі танцює: Цього ще не бачив (Усміхається).

Найпамʼятніша перемога: Минулого сезону в матчі проти Динамо на виїзді (3:2).

Найприкріша поразка: Кожна поразка прикра. Але перша, яка пригадується – це проти Кривбасу на виїзді, коли на останній хвилині матчу ми пропустили.

Найскладніший суперник на твоїй позиції: Судаков, Криськів.

Мессі чи Роналду: Мессі.

ЧС чи ЛЧ: Чемпіонат світу.

Віддати гольовий пас чи забити гол: Забити гол.

Топ-3 спортсмени, від яких фанатієш: Мессі, Френкі Де Йонг, Вальверде.

Улюблений футбольний клуб: Барселона.

Омріяний стадіон: Камп Ноу.

Якщо не футбол, то був би: Бізнесменом, напрям криптовалюти (говорить жартома і усміхається, – YeSport).

Сильна / слабка сторона, або що б хотів пропрацювати у своєму характері: Дружина каже, що я ідеальний. Я їй довіряю (Усміхається).

Цитата-девіз по житті: "Крок за кроком".

Нагадаємо, 28-річний півзахисник приєднався до Колоса влітку 2023 року та провів за ковалівців 20 матчів у цьому сезоні (1 асист). Встиг пограти за Ниву Вінниця, Металіст 1925, Ниву Тернопіль, Кремінь, Олександрію, Чорноморець, а в Італії – за Абано та Портуенсе (Серія D).

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