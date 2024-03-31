Зарплата 1800 грн, перше авто та улюблений клуб – ексклюзив від гравця Колоса з досвідом виступів в Італії
Екс-хавбек Чорноморця, Олександрії та низки інших клубів, який наразі належить Колосу, став учасником бліц-опитування на футбольні та не тільки теми.
Опорний півзахисник Колоса, який встиг пограти за італійські Абано та Портуенсе, заповнив анкету спеціально для YeSport.
Улюблене місто: Вінниця. Це моє рідне місто, у якому я народився та зростав.
Книга / фільм: "Багатий тато, бідний тато".
Пісня: Геля Зозуля – "Колір музики" (Kava Remix).
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Перша зарплатня: 1800 гривень.
Перше авто: Skoda Fabia.
Коронна страва: Паста.
Бренд одягу: Nike.
Активний чи пасивний відпочинок: Залежить від настрою.
Місце відпочинку: Якщо активний, то прогулянка парком, гори чи море. Якщо пасивний – вдома.
Еталон жіночої краси: Моя дружина та моя мама.
Зробити чи отримати подарунок: Зробити.
Як дружина оцінила б твій стиль: Думаю, що 10 з 10. Це за умови, якщо не враховувати спортивні костюми. Вона не сильно любить, коли надягає щось нарядне, а я в спортивному (Усміхається).
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Подивитися з хлопцями футбол чи фільм удома з коханою: Фільм з дружиною. Якщо друзі запропонують футбол – вона не буде проти, щоб я сходив та розвіявся.
Топ-3 місця для побачень: Прогулянка біля моря, вечеря в ресторані, відвідування кіно.
Найромантичніший вчинок: Пропозиція на березі моря.
Найпамʼятніша дата: 07.08.2023 (дата весілля, – YeSport).
Найулюбленіший комплект ігрової форми: Чорна форма Колоса.
Еталон стилю серед гравців УПЛ: Такого немає, дивлюсь на гравців з топ-чемпіонатів.
У кого найкращий гумор в команді: Мілько, Ємець, Чорноморець.
Хто найкраще в Колосі танцює: Цього ще не бачив (Усміхається).
Найпамʼятніша перемога: Минулого сезону в матчі проти Динамо на виїзді (3:2).
Найприкріша поразка: Кожна поразка прикра. Але перша, яка пригадується – це проти Кривбасу на виїзді, коли на останній хвилині матчу ми пропустили.
Найскладніший суперник на твоїй позиції: Судаков, Криськів.
Мессі чи Роналду: Мессі.
ЧС чи ЛЧ: Чемпіонат світу.
Віддати гольовий пас чи забити гол: Забити гол.
Топ-3 спортсмени, від яких фанатієш: Мессі, Френкі Де Йонг, Вальверде.
Улюблений футбольний клуб: Барселона.
Омріяний стадіон: Камп Ноу.
Якщо не футбол, то був би: Бізнесменом, напрям криптовалюти (говорить жартома і усміхається, – YeSport).
Сильна / слабка сторона, або що б хотів пропрацювати у своєму характері: Дружина каже, що я ідеальний. Я їй довіряю (Усміхається).
Цитата-девіз по житті: "Крок за кроком".
Нагадаємо, 28-річний півзахисник приєднався до Колоса влітку 2023 року та провів за ковалівців 20 матчів у цьому сезоні (1 асист). Встиг пограти за Ниву Вінниця, Металіст 1925, Ниву Тернопіль, Кремінь, Олександрію, Чорноморець, а в Італії – за Абано та Портуенсе (Серія D).
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