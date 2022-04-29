Чимало фанатів "червоних дияволів" пропустили перші 17 хвилин вчорашнього матчу проти Челсі. Це був протест проти 17-ти років правління Глейзерів. Гарі Невілл теж висловив своє незадоволенням нинішнім станом справ у команді.

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"Гравці Манчестер Юнайтед заслуговують на поразки. Вони демонструють поганий приклад для молодих футболістів щодо трудової етики і самовіддачі. Заробляють мільйони та ходять пішки по полю. Мені соромно.

Сподіваюся, Ерік Тен Хаг (новий тренер МЮ, який прийде влітку – прим.) бачить все це", – цитує Невілла Inews з посиланням на Sky Sports.

Нагадаємо, після нічиєї з Челсі (1:1) "червоні дияволи" майже не мають шансів на фініш у топ-4. Підопічні Ральфа Рангніка наберуть максимум 64 очки, якщо виграють всі три матчі. Арсенал вже має 60 пунктів і зіграв на два поєдинки менше.

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