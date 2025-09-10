Віце-президент Полісся Олександр Хацкевич переконаний, що після нічиєї (1:1) зі збірною Азербайджану у кваліфікації ЧС-2026 звільняти головного тренера України Сергія Реброва вже недоцільно.

– Після такого результату знову стануть актуальними розмови щодо необхідності звільнення Реброва з посади головного тренера збірної України. На вашу думку, чи доречним було б таке рішення? Чи потрібно національній команді зараз змінювати керманича?

– На мою думку, зараз вже десь і запізно ухвалювати таке радикальне рішення та звільняти Реброва. Це потрібно було робити або раніше, коли вболівальники так само не були задоволені грою та результатом, або чекати вже матчі з Ісландією і по них робити висновки.

Зараз набрали один бал у двох матчах, однак будьмо реалістами: нинішня збірна України не може тягатися з Францією, це абсолютно різний рівень. Повторюся, що ключові матчі будуть з ісландцями. Тому саме зараз я не бачу сенсу змінювати Реброва, – сказав Хацкевич у інтервʼю Українському футболу.

Нагадаємо, Україна набрала 1 очко за два матчі та перебуває на третьому місці у своїй групі відбору ЧС-2026.

