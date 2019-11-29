"Зараз у грі Арсенала суцільний безлад", – екс-капітан збірної Англії задоволений відставкою Емері

Колишній футболіст лондонського Арсенала Сол Кемпбел, який нині очолює першоліговий Саутенд Юнайтед, поділився думками щодо відставки головного тренера своєї колишньої команди Унаї Емері.

"Найважливіше зараз – отримати тренера, у якого є своя структура і малюнок гри, щоб футболісти знали, що їм потрібно робити. Прямо зараз у грі Арсенала суцільний безлад, особливо, коли команда без м'яча. Їм безумовно потрібен план.

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Дивлячись на роботу тренерів з боку, можна подумати: "Я б зміг виконувати їхню роботу", але Прем'єр-ліга – унікальний турнір, в якому немає жодного легкого матчу і кожна команда грає проти тебе у повну силу. Слабші завжди повинні готуватися до матчів, а тренер повинен керувати гравцями. Однак тут Емері з тріском провалився", – наводить слова Кемпбелла BBC.

Нагадаємо, Кемпбел захищав кольори Арсенала з 2001 по 2006 роки. У 2010-му він повернувся до "канонірів" ще на один сезон. Також захисник встиг пограти за Тоттенхем, Портсмут та Ньюкасл.

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