"Ми приїхали з чітким планом, ми хотіли набрати шість очок з шести можливих. Наступна гра буде проти Юве, і нам було важливо забивати голи. Мета була досягнута, гравці поставилися до матчу серйозно і зіграли добре. Тепер ми повертаємося додому з думками про гру з Вільяреалом.

Хет-трик Мбаппе та асист Куртуа у відеоогляді матчу Кайрат – Реал – 0:5

Мбаппе? Зараз у нього такий момент, коли він відіграє вирішальну роль у кожній грі, він настільки ефективний, він холоднокровний перед воротами, і він знову це довів. Ми повинні добре взаємодіяти з ним, робити багато, щоб у нього були моменти. У дербі він забив чудовий гол, і нам потрібно, щоб його якості розвивалися.

Я дуже задоволений Кіліаном, його голами і впливом, який він чинить на своїх партнерів по команді день у день, тим, як він залучений в роботу, і тим, що він може провести вражаючий сезон", – цитує Marca Алонсо.

